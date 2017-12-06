11:54 06 декабря 2017 0

Микрорайон в Полевском переключают на новую ЛЭП Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Облкоммунэнерго» будет отключать часть домов жителей Полевского, чтобы присоединить их к новой воздушной линии в микрорайоне Далеки. Как рассказал «URA.RU» начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин, новую ЛЭП пришлось вынести на безопасное расстояние от жилых домов.

Сергей Рогожкин напомнил, что ранее администрация Полевского ошибочно выделила льготникам земельные участки в охранной зоне ЛЭП. «По закону мы должны были демонтировать все объекты в этой зоне, однако многие жители уже построили там дома. Нам удалось договориться с городскими властями о переносе линии и компенсации этих затрат», — рассказал Рогожкин. После этого началось строительство в Далеки новой высоковольтной ЛЭП-6кВ, которая находится вдали от жилых домов.

Сейчас энергетики должны приступить к переключению на новую ЛЭП и демонтировать старые опоры. В связи с этим «Облкоммунэнерго» предупреждает, что в зону отключения попадут улицы 22 Партсъезда, Майская, Партизанская. Свет в домах будет отключен максимум с 9 утра до 16 часов вечера, работы на линии планируется завершить до 8 декабря.