Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «политическим расизмом» решение Международного олимпийского комитета об отстранении России от Олимпиады-2018 в Южной Корее. Напомним, россияне, которые не попадались на допинге, смогут участвовать в Играх только под нейтральным флагом.
«Мы считаем решение Международного олимпийского комитета спортивным расизмом, политическим расизмом, — цитирует Жириновского „Федеральное агентство новостей“. — Все будут участвовать, кроме русских».
Решение МОК об отстранении России от Олимпиады основано на втором докладе канадского юриста Ричарда Макларена, в котором тот рассказал о манипуляциях с пробами спортсменов во время Олимпиады-2014 в Сочи. По мнению Макларена, в подмене участвовали госструктуры России, в том числе ФСБ. При этом российские адвокаты, опрошенные РАПСИ, считают, что комитет совершил чудовищную ошибку, положившись на голословные утверждения одного человека.