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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:34  06 декабря 2017 0

Жириновский назвал «спортивным расизмом» отстранение России от Олимпиады в Корее

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир, жест рукой
Жириновский в своей манере отреагировал на решение МОКФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «политическим расизмом» решение Международного олимпийского комитета об отстранении России от Олимпиады-2018 в Южной Корее. Напомним, россияне, которые не попадались на допинге, смогут участвовать в Играх только под нейтральным флагом.

«Мы считаем решение Международного олимпийского комитета спортивным расизмом, политическим расизмом, — цитирует Жириновского „Федеральное агентство новостей“. — Все будут участвовать, кроме русских».

Решение МОК об отстранении России от Олимпиады основано на втором докладе канадского юриста Ричарда Макларена, в котором тот рассказал о манипуляциях с пробами спортсменов во время Олимпиады-2014 в Сочи. По мнению Макларена, в подмене участвовали госструктуры России, в том числе ФСБ. При этом российские адвокаты, опрошенные РАПСИ, считают, что комитет совершил чудовищную ошибку, положившись на голословные утверждения одного человека.

Виктор Дорофеев
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