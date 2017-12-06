Мэрия Сургута заплатит СМИ десятки миллионов рублей. Контракт запретит ругать чиновников

Администрация Сургута объявила тендер на освещение своей деятельности в СМИ в 2018 году. Одно из основных требований — запрет на негативные высказывания в адрес чиновников.
Всего мэрией заявлено два контракта. Первый — на 10,6 миллиона рублей, второй — на 16,6 миллиона, сообщает РБК Тюмень. Средства будут выплачены из городского бюджета. По условиям контракта, победители должны будут в течение года выпускать новостные телепрограммы «с рубрикой итоговых новостей за неделю и интерактивной рубрикой», одна из передач обязательно должна будет предполагать выступление экспертов. В общей сложности заявлено порядка 80 тысяч минут телеэфира.
Одно из требований к претендентам: не допускаются «распространение сведений, не соответствующих действительности в отношении деятельности администрации города, главы города, а также высказывания, негативно сказывающиеся на имидже администрации города в целом и отдельных сотрудников в частности». Кроме того, исполнители должны будут предоставить концепции телепрограмм, направленных на формирование благоприятного общественного климата в городе, развитие социального сотрудничества, противодействие экстремизму, социальной, национальной и религиозной розни, а также согласовывать с мэрией график и тематические планы передач на месяц вперед.