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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Пермского края
16:42  06 декабря 2017 0

Медики рассказали о состоянии детей, сбитых водителем автобуса в Прикамье

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Сбитая в Губахе девочка находится на искусственной вентиляции легкихФото: depositphotos.com © URA.RU

Девочка, сбитая в Губахе водителем автобуса 5 декабря, находится в Перми в реанимации на искусственной вентиляции легких. Ее друг, который пострадал меньше, находится в губахинской больнице — его жизни уже ничего не угрожает.

Одиннадцатилетняя школьница получила тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в отделении нейрохирургии краевой детской клинической больницы. «На 14:00 6 декабря состояние девочки тяжелое, она на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния соответствует перенесенной травме», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого минздрава. В ведомстве также сообщили, что пострадавший мальчик находится в губахинской больнице. Его состояние — ближе к удовлетворительному.

Как писало «URA.RU» ранее, вечером во вторник, 5 декабря, водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе троих детей, возвращавшихся с лыжной базы. Один мальчик погиб на месте, его сестра в тяжелом состоянии была госпитализирована, а их общий друг испугался и убежал домой. Отец принес его в больницу на руках.

Виновник ДТП задержан. Выяснилось, что он не раз нарушал правила дорожного движения. Сейчас мужчине грозит до пяти лет колонии строгого режима.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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