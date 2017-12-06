Бандиты угрожают властям челябинского города

Подрядчики администрации челябинского ЗАТО Озерск по демонтажу незаконных рекламных конструкций — ПО «Маяк» — пожаловались на давление со стороны представителей криминальных структур. Как сообщил «URA.RU» собственный источник на предприятии, во время сноса билборда подъехал Михаил Казанцев, который в резкой форме запретил продолжать работу.
«Михаил Казанцев — партнер Сергея Мамонтова по похоронному бизнесу. Мамонтов считается „смотрящим“ по Озерску. Сейчас он проходит фигурантом уголовного дела о вымогательстве и находится в СИЗО-4 Златоуста. Почему приезжал Казанцев, если билборд эксплуатировала фирма „Дом рекламы“, непонятно. Но он кричал, что полиция ему не указ, можем даже не обращаться. Сейчас решаем, обращаться ли в правоохранительные органы», — сказал собеседник на условиях анонимности.
Учредителем ООО «Дом рекламы» является НПРО «Урал» Владислава Шацилло. Ранее он не был замечен в связях с криминальным миром.
В пресс-службе администрации Озерска подчеркнули, что демонтаж незаконных билбордов ведется на бюджетные деньги в рамках контракта с ФГУП «ПО «Маяк», которое должно завершить работы к 20 декабря. Начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства Сергей Бондарь добавляет, что сначала власти провели инвентаризацию объектов. «Несколько лет мы неоднократно собирали владельцев щитов, знакомили с новыми условиями размещения наружной рекламы, предлагали самостоятельно убрать незаконные конструкции. Никто из них не может сказать, что ничего не знал о неизбежности принудительного демонтажа. Более того, нам приходилось начинать весь путь (уведомления, предписания) сначала, когда выяснялось, что ряд билбордов вдруг поменяли собственников», — говорит чиновник.
Подрядчики по демонтажу билбордов из ПО «Маяк» не намерены прекращать работу после угроз со стороны представителя криминального авторитета. 7 декабря утром они продолжат сносить незаконные рекламные щиты. Получить комментарий в рекламной компании на момент публикации не удалось.