Сургутские депутаты оспорили планы мэрии по планированию бюджета на 2018 год. Некоторые народные избранники предложили перераспределить денежные средства, предназначенные на благоустройство города, посчитав планы администрации нелогичными. Об этом 7 декабря «URA.RU» сообщил депутат гордумы Дмитрий Пахотин.
Разногласия народных избранников связаны с решением мэрии, которая не предусмотрела денежные средства из бюджета 2018 года на благоустройство парка в 40 микрорайоне города, несмотря на то, что проектная документация зеленой зоны полностью готова. Вместо парка администрация планирует закончить частичную реконструкцию набережной рядом с «СурГУ», а строительство парка перенести на 2019 год.
По мнению Дмитрия Пахотина, целесообразней закончить строительство парка в 2018 году, а работы на набережной перенести на 2019 год. «Я предлагаю компромисс в следующем году подготовить проектные работы на набережной, а окончательную реконструкцию перенести на 19 год. Таким образом в 2018 году можно будет доделать парк в сороковом микрорайоне», — подчеркнул он.
Народный избранник аргументировал свое решение тем, что для жителей 40 микрорайона нет благоприятной инфраструктуры и готовая прогулочная зона может снизить уровень социальной напряженности жителей, а также степень загруженности парков в центре города.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято 20 декабря после обсуждений на думском комитете по бюджету.
Как ранее писало «URA.RU», это не первый случай разногласия депутатов с администрацией Сургута. Народные избранники неоднократно отклоняли спорные предложения мэрии, в частности, отказали чиновникам в приватизации стратегических муниципальных предприятий «Городской рынок» и «Сургутский хлебозавод». Позднее чиновники инициировали обыски на хлебозаводе с участием ОМОНа.