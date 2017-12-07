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07 декабря 2017
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05 декабря 2017
18:44  07 декабря 2017 0

Депутаты Сургута выступили против мэрии. По их мнению, администрация неверно планирует расходы

Дума 16.02.17 Сургут, Пахотин
Пахотин раскритиковал позицию администрацииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутские депутаты оспорили планы мэрии по планированию бюджета на 2018 год. Некоторые народные избранники предложили перераспределить денежные средства, предназначенные на благоустройство города, посчитав планы администрации нелогичными. Об этом 7 декабря «URA.RU» сообщил депутат гордумы Дмитрий Пахотин.

Разногласия народных избранников связаны с решением мэрии, которая не предусмотрела денежные средства из бюджета 2018 года на благоустройство парка в 40 микрорайоне города, несмотря на то, что проектная документация зеленой зоны полностью готова. Вместо парка администрация планирует закончить частичную реконструкцию набережной рядом с «СурГУ», а строительство парка перенести на 2019 год.

Город летом. Сургут, пляж, йога, асана, парк За Саймой, лежаки, девушка на руках
Администрация Сургута предпочла парку набережную города
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По мнению Дмитрия Пахотина, целесообразней закончить строительство парка в 2018 году, а работы на набережной перенести на 2019 год. «Я предлагаю компромисс в следующем году подготовить проектные работы на набережной, а окончательную реконструкцию перенести на 19 год. Таким образом в 2018 году можно будет доделать парк в сороковом микрорайоне», — подчеркнул он.

Народный избранник аргументировал свое решение тем, что для жителей 40 микрорайона нет благоприятной инфраструктуры и готовая прогулочная зона может снизить уровень социальной напряженности жителей, а также степень загруженности парков в центре города.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято 20 декабря после обсуждений на думском комитете по бюджету.

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Как ранее писало «URA.RU», это не первый случай разногласия депутатов с администрацией Сургута. Народные избранники неоднократно отклоняли спорные предложения мэрии, в частности, отказали чиновникам в приватизации стратегических муниципальных предприятий «Городской рынок» и «Сургутский хлебозавод». Позднее чиновники инициировали обыски на хлебозаводе с участием ОМОНа.

Игорь Волосин
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