Землетрясение погубило шахтера на Урале

18:30 09 декабря 2017 2

Никто в мире не может предугадать горный удар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Североуральске началась доследственная проверка на шахте «Кальинская» (принадлежит компании РУСАЛ Олега Дерипаски), где 8 декабря, примерно в 20:30, погиб взрывник 5-го разряда. Об этом сообщает Следственный отдел регионального СКР по Североуральску.

По предварительным данным, 46-летний рабочий погиб «в результате обвала горной породы». Сейчас правоохранители выясняют все подробности трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, тело погибшего доставили судебным медикам для установления точной причины смерти. «Опрашиваются рабочие и руководство предприятия, истребуется и анализируется необходимая документация (документы о прохождении инструктажа, наряд на производство работ и т. д.) с целью установления должностных лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на шахте», — сообщает пресс-служба следственного отдела города. Проверка установит, была ли организована безопасная работа на производстве.

Официальный представитель РУСАЛА Роман Лукичев в разговоре с «URA.RU» сообщил, что трагедия была вызвана несчастным случаем, который было невозможно предугадать. «Это горный удар, то есть локальное подземное землетрясение. Оно практически непрогнозируемо, хотя у нас работает особая служба прогнозирования горных ударов, но до сих пор нигде в мире эти явления с точностью не могут быть спрогнозируемы ни по времени проявления, ни по месту проявления, — пояснил Лукичев. — Горный удар отличается тем, что очень локален. То есть, условно говоря, он случается в каком-то месте, а в пяти метрах от него ничего не происходит».

На самом предприятии сейчас организована собственная проверка. Компания выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в июле 2017 года, также после смерти шахтера было заведено два уголовных дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщал глава следственного отдела североуральского СКР Владимир Хицко.

Лукичев рассказал, что ему неизвестно о том, чем закончились эти дела. По его словам, они не отразились на деятельности шахты. Оперативно получить комментарий по этому вопросу у руководителя следственного отдела по Североуральску не удалось. В Екатеринбурге данной информацией не владеют.