На Урале запретили движение маршруток из-за плохих дорог

В Среднеуральске автоинспекторы временно ограничили движение маршрутных автобусов. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, запретить перевозки горожан пришлось из-за неудовлетворительного состояния дорог.
Автоинспекторы ограничили движение пассажирских транспортных средств, работающих в Среднеуральске по маршрутам №№ 110, 111, 223 и 337 (улицы Советская, Калинина, Ленина, Уральская, Октябрьская, Исетская).
«На улицах и дорогах города наблюдаются недостатки зимнего содержания, такие как формирование снежного наката на проезжей части и снежных валов на остановочных пунктах общественного транспорта, наличие колейности и несвоевременная обработка проезжей части противогололедными материалами», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.
В адрес администрации Среднеуральска было выдано четыре предписания об устранении нарушений. Во вторник, 12 декабря, сотрудники ГИБДД провели контрольную проверку и установили, что дороги по-прежнему небезопасны для движения.
«В связи с наличием недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети в отношении администрации возбуждено административное расследование по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ и принято решение о введении временного ограничения движения пассажирского транспорта», — сообщили в ГИБДД.