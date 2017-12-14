15:12 14 декабря 2017 0

Согласие обучать детей на русском языке — это нонсенс, считают чиновники Фото: depositphotos.com © URA.RU

От родителей екатеринбургских школьников требуют предоставить в учебное заведение письменное согласие для обучения детей на русском языке. Их просят заполнить соответствующий бланк — его фотографию опубликовала в соцсетях жительница города Елена.

«Везде писать «на русском»! Даже если вы татары!» Получили вот такую бумагу и ЦУ из школы», — сообщила она на своей странице в одной из социальных сетей. Как удалось выяснить «URA.RU», такой документ требовали от родителей в школе №155, расположенной в районе железнодорожного вокзала столицы Урала.

Между тем, по мнению чиновников от образования, требовать от родителей согласие обучать детей на русском языке в Екатеринбурге — это нонсенс. «Не вижу в этом никакой необходимости», — прокомментировала «URA.RU» глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По ее словам, скорее всего, это связано с тем, что в стандарт образования ввели родной язык. «Поэтому и начинаются эти перегибы, — объяснила Сибирцева. — Люди перестраховываются: бумажка, к ней еще одна бумажка. Не переживайте, отработаем, все успокоится. У нас в уставах написано „обучение на русском языке“ — о чем еще говорить?»

Отметим, что это не единственный случай: аналогичные заявления от родителей школьников требовали в школах в спутнике Екатеринбурге — городе Верхняя Пышма (см. последнее фото в галерее). Там родители должны были указать, что просят организовать обучение сына или дочери на русском языке по предметам: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература».

Как пояснили «URA.RU» родители, преподаватель младших классов попросила их заполнить такое заявление, объясняя это некими формальностями. «Учитель говорила, что никакой дополнительной нагрузки и дополнительных часов не будет — просила подписать и забыть об этом», — рассказала агентству мама одного из учеников.

Получить комментарий представителей Министерства образования о том, зачем это делается, к моменту публикации не удалось.