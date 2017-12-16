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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:07  16 декабря 2017 0

Россия существенно увеличила вложения в американские ценные бумаги

Клипарт., доллары, деньги, валюта
В октябре вложения России в американские казначейские ценные бумаги выросли до 105 миллиардов долларовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в американские казначейские ценные бумаги до 105 миллиардов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов США.

В августе портфель американских бондов составлял 105,4 миллиарда долларов, в сентябре он сократился до 103,9 миллиарда, но теперь Россия отыграла это сокращение, вложив 1,1, миллиарда, сообщает РИА «Новости».

Согласно статистике за год, объем вложений России в американские облигации в октябре вырос на 41,8 процента, уточняет Life.ru. В частности, в октябре 2016 года он составлял 74,6 миллиарда долларов. Между тем крупнейшим держателем американских ценных бумаг является Китай, Россия же занимает лишь 15-ю строчку в списке, отмечаетт ТАСС. На втором месте идет Япония — 1,093 трлн долларов. На третью позицию поднялась Ирландия — 312,4 млрд долларов.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

Феликс Сорокин
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