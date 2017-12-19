Стали известны подробности ДТП на ул. Дзержинского в Кургане, при котором был разбит служебный автомобиль гендиректора предприятия «Курганприбор» Федора Колосовникова Cadillac Escalade. Авария произошла 18 декабря, в 11 часов, в районе дома №38.
Как рассказали «URA.RU» в отделении ГИБДД по Кургану, автомобилем Toyota Land Cruiser Prado управлял 57-летний житель города, Cadillac Escalade — 35-летний курганец (личный водитель Колосовникова). Оба в результате ДТП получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение.
Водителей оштрафовали на месте аварии. Оказалось, что владелец автомобиля Toyota не зарегистрировал машину в установленном порядке, водитель Cadillac не пристегнул ремень безопасности, а также вовремя не уплатил другой штраф. В момент аварии оба участника аварии были трезвы, уточнили в Госавтоинспекции.