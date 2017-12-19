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19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:45  19 декабря 2017 3

Свердловская область не готова к лесным пожарам 2018 года. Счетная палата России: у каждой третьей спецмашины стопроцентный износ

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
Регион не обеспечен техникой, необходимой для тушения лесных пожаровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Счетная палата РФ нашла серьезные нарушения в работе департамента лесного хозяйства Свердловской области за 2015—2017 годы. Согласно отчету надзорного ведомства, регион не обеспечен техникой, необходимой для тушения лесных пожаров. Проверкой займется Генеральная прокуратура.

Как сообщили «URA.RU» в Счетной палате РФ, треть противопожарной техники в Свердловской области имеет стопроцентный износ. Кроме того, ведомство зафиксировало в регионе низкое качество выполненных работ по охране лесов от пожаров. К примеру, на 11 из 80 обследованных лесных участков региона работы выполнены неудовлетворительно — это 13,8%. При этом расходы на мониторинг лесов, напротив, серьезно увеличились — на 6,7 миллионов рублей.

Отчет о деятельности департамента Счетная палата передала в Генпрокуратуру, которая весной этого года уже проводила проверку в Свердловской области из-за крупных лесных пожаров. Напомним, что в начале мая сильные возгорания были зафиксированы не только в лесных массивах, но и в черте Екатеринбурга — в районе поселков Кольцово, Малый Исток, Компрессорный, Санаторный, Монетный, а также на Уктусе и Уралмаше. Общая площадь возгораний оценивалась в 66,4 гектара. Также крупный пожар на площади 5 гектаров произошел недалеко от складского комплекса боеприпасов ЦВО в поселке Кедровка Березовского городского округа.

Связаться с директором департамента лесного хозяйства Свердловской области Олегом Сандаковым «URA.RU» не удалось. Его заместитель Галина Шелехова заявила, что в департаменте еще не успели ознакомиться с отчетом Счетной палаты, однако заранее обнадежила, что все нарушения будут устранены.

Источники агентства в департаменте уверяют, что отчет уже лежит на столах у всех сотрудников. «Сандакову, скорее всего, будет вынесено лишь предупреждение, а вот в отделе охраны и защиты лесов, которым руководит Сергей Григорьев, могут быть увольнения», — сообщил собеседник агентства.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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