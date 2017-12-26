Потоп превратил район Екатеринбурга в каток. ФОТО

09:30 26 декабря 2017 0

Двигаться по затопленному участку проблематично Фото: «ВКонтакте», группа «Инцидент Екатеринбург», Александр Соколов

Коммунальная авария осложнила движение автомобилистам и пешеходам в районе Уралмаш в Екатеринбурге. Причиной стал прорыв водопровода с холодной водой.

Как сообщил «URA.RU» читатель, затопило перекресток улиц Индустрии и Калинина. Очевидец прислал в редакцию фото. Некоторые пользователи уже обсуждают случившееся и делятся снимками в соцсетях. «Любители зимней рыбалки, все для вас. Может, русалки появятся? Надо огородить — и площадка для катания на коньках готова. Детям будет чем заняться в каникулы)», — шутят екатеринбуржцы.

«По адресу улица Индустрии, 24 прорвало трубу с холодной водой, она хлынула на улицу, — подтвердил агентству источник в экстренных службах города. — На данный момент без воды находятся семь жилых домов».

В данный момент над устранением аварии работает бригада горводоканала.