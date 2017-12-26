В ХМАО пенсионерке заплатят за упавшую на нее остановку

13:32 26 декабря 2017 1

Упавшая на женщину остановка не была закреплена Фото: прокуратура ХМАО

Прокуратура ХМАО через суд добилась выплаты компенсации для пожилой женщины, которая в мае 2017 года пострадала на автобусной остановке в городе Урае. Остановочный комплекс опрокинулся, и женщина получила травму.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что случившееся стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по монтажу и содержанию остановки общественного транспорта муниципальным казенным учреждением „Управление капитального строительства города Урай“», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ХМАО. В результате женщине выплатят 100 тысяч рублей.

По данным технической экспертизы, остановочный комплекс находился в неисправном состоянии и не был как следует закреплен. Чиновники пытались оспорить решение суда, но им это не удалось. Решение суда вступило в силу.