Чемезов объяснил выход совладельцев УГМК из концерна «Калашников»

08:34 27 декабря 2017 1

Партнеры Андрея Козицына приняли решение до того, как США ввели санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выход совладельцев «УГМК-Холдинга» Искандера Махмудова и Андрея Бокарева из концерна «Калашников» никак не связан с санкциями Запада. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Бокарев и Махмудов являются совладельцами крупного многопрофильного холдинга и приняли решение сконцентрироваться на других отраслях, в частности, на металлургии и машиностроении», — рассказал в интервью «Коммерсанту» Чемезов. Он добавил, что решение выйти из этого бизнеса Бокарев и Махмудов приняли еще до того, как в отношении руководства предприятия были введены санкции.

По его словам, на развитии концерна «Калашников» все свои знания и умения сконцентрирует гендиректор концерна Алексей Криворучко. Он зарекомендовал себя как «грамотный и прогрессивный руководитель, который тяжелый актив смог превратить в крепкий бизнес», подчеркнул Чемезов. Глава Ростеха также рассказал, что правительство приняло решение о продаже акций концерна.

«Уже есть решение правительства о том, что мы продадим дополнительно 26% минус одну акцию концерна, а у нас останется 25% плюс одна акция. Итого у Алексея Криворучко будет 75% минус одна акция», — пояснил Чемезов.

Напомним, в мае 2014 года Андрею Бокареву и гендиректору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко были проданы 49% государственных акций концерна «Калашников». В марте 2017 года глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация собирается продать 26% акций «Калашникова» Бокареву, Махмудову и Криворучко, сохранив за Ростехом лишь блокирующий пакет.

Напомним, осенью 2017 года США ввели санкции в отношении 39 организаций, работающих в том числе и на оборону страны. Среди них оказались «Туполев», Рособоронэкспорт, «Калашников», «Ижмаш», МИГ, Ростех, «Сухой», Главное разведывательное управление Генштаба ВС России, Служба внешней разведки и ФСБ.