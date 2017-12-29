20:29 29 декабря 2017 3

Водитель несколько раз схватился за голову Фото: скрин видео телеграм-канала Mash

В Сети появилась видеозапись, как в Москве автобус протаранил остановку возле метро «Сходненская». Момент наезда автобуса на остановку общественного транспорта запечатлели камеры видеонаблюдения и регистраторы очевидцев. Видно, что водитель после столкновения несколько раз схватился за голову и проверил педаль тормоза.

Запись с регистратора выложил телеграм-канал Mash. Судя по кадрам, прямо перед столкновением водитель повернул в сторону остановки, но потом резко выкрутил руль обратно.

Как пишут Argumenti.ru, записи передали в полицию, чтобы силовики восстановили точную картину ДТП.

Обращение о проверке таксомоторной компании водителя-участника ДТП будет направлено в Министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

ДТП произошло 29 декабря у дома №37 по Сходненской улице. Согласно официальным данным, три человека получили травмы различной степени тяжести, жертв нет. По предварительной информации, водитель автобуса пытался избежать столкновения с другой машиной, которая его подрезала, и не справился с управлением. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.