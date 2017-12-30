16:50 30 декабря 2017 0

Артисты сделали ремейк на сказку «Морозко» ФОТО: скрин с видео

Дуэт пермяков «Боня и Кузьмич» снял ремейк на сказку «Морозко». Видео артисты выложили в Instagram. Кузьмич играет Морозко, а Боня — мачехину дочку.

Морозко в клипе одевает деревья в снег, а мачехина дочь с леденцом во рту требует от него «мазду тройку», квартиру и жениха из «Газпрома». «Ты че, мать, накорпоративилась?», — удивляется ее желаниям сказочный персонаж.

«Мы ехали с одного корпоратива на другой мимо леса в районе комплекса пермского политеха. Елочки там выглядели такими сказочными, что мы решили быстренько снять там небольшой ролик. Сняли буквально за пять минут, — рассказала 59.ru участница юмористического дуэта Юлия Старикова.

Напомним, ранее «Боня и Кузьмич» сразились за туалет в новой пародии на трейлер «Игры престолов». Ролик вышел за несколько дней до выхода 7 сезона американского популярного сериала.

Также пародийный дуэт снял клип-блокбастер на песню пуэрториканского музыканта Луиса Фонси. Видео под названием «Девочки, такие девочки» набрало популярность в соцетях.

А в Рождество артисты пообещали спеть с Кристиной Орбакайте на рождественском концерте в Москве.