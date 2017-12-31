22:39 31 декабря 2017 0

Замысел москвича не удался Фото: depositphotos.com © URA.RU

33-летний повар из Москвы Сергей Д. лишился 52 единиц криптовалюты эфириума. С ее помощью он планировал разбогатеть, но в итоге лишь влез в долги, сообщает паблик Mash.

Повар решил переквалифицироваться в криптоброкера, занял денег у друзей и набрал кредитов в банке на полтора миллиона рублей. На эти деньги он приобрел эфириум — вторую по популярности криптовалюту, созданную россиянином Виталием Бутериным.

Пропажу повар обнаружил буквально через пару дней — криптоденьги с его электронного кошелька пропали. Пострадавший подал заявление в полицию.