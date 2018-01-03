Нападением пантеры на мужчину в Подмосковье заинтересовались следователи. ВИДЕО

Следственный комитет проводит проверку после сообщения о том, что пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье. Силовики узнали об инциденте 2 января.
Специалисты выясняют обстоятельства смерти мужчины в Истринском районе, передает RT информацию ГСУ СК РФ по Московской области. По предварительным данным, пантера набросилась на него, когда он хотел покормить животных и зашел в вольер. По факту ЧП назначена доследственная проверка, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.
Инцидент произошел в частном зверинце на территории деревни Обновленный Труд, отмечает телеканал 360. Издание опубликовало видео с места ЧП. На записи показаны дом и большой забор вокруг всей территории.
Как писало «URA.RU» ранее, мужчина был смотрителем. Животное перегрызло ему шею и скрылось, поймать пантеру удалось лишь спустя несколько часов.