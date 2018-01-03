06:24 03 января 2018 6

Животное напало на смотрителя и перегрызло ему шею Фото: Брюс МакАдам / Wikimedia Commons

Пантера, содержащаяся в частном зоопарке в деревне Обновленный Труд Истринского района Московской области, убила смотрителя и попыталась сбежать. В настоящее время животное поймано, по факту ЧП ведется проверка.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, зверь набросился на смотрителя, когда тот хотел его накормить. Пантера перегрызла мужчине шею и скрылась, поймать ее удалось лишь спустя несколько часов. В правоохранительных органах региона подтвердили факт инцидента.

Зверинец принадлежит одному из местных бизнесменов, передает Life. По некоторым данным, погибший являлся гражданином Украины.