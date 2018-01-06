Прах дочери бывшего ректора УрГЭУ развеют над Аравийским морем

Прощание с дочерью бывшего ректора УрГЭУ Михаила Федорова Татьяной Титовой пройдет сегодня, 6 декабря. Ее прах развеют над Аравийским морем в Дубае.
«В Дубае у нее родная сестра. А в Екатеринбурге никого не остается. Сын завершает образование и уезжает из города», — рассказал бывший ректор УрГЭУ Михаил Федоров. Прах будут развеивать над морем на 9-й день после автокатастрофы. Это было ее желанием.
Напомним, что 39-летняя Татьяна Титова разбилась на своей машине на Челябинском тракте. По предварительной информации, до момента аварии ее Lexus двигался со скоростью более 200 километров в час и затем влетел в грузовик МАЗ. Трагедия произошла 3 января около четырех часов утра на выезде из Екатеринбурга (Челябинский тракт).