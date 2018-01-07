Жители юго-западного микрорайона Екатеринбурга с утра обнаружили гигантский каток
В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило проезжую часть улицы Бардина. Последствия коммунальной аварии устраняют сотрудники «Водоканала».
Как сообщили «URA.RU» в диспетчерской службе «Водоканала», прорыв трубы с холодной водой произошел минувшей ночью на перекрестке улиц Бардина и Решетникова. В данный момент ситуация находится под контролем коммунальщиков. На сегодня, 7 января, запланированы ремонтные работы.
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Ранее «URA.RU» сообщало о похожем инциденте на Уралмаше. 26 декабря минувшего года прорыв холодной воды превратил в каток перекресток улиц Индустрии и Калинина.