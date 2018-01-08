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Главные новости Свердловской области
09:43  08 января 2018 2

На Урале 19-летний грабитель напал с монтировкой на пенсионерку-автомобилистку

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Грабитель бил свою жертву монтировкой по головеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Новоуральске в канун новогодних праздников 19-летний уралец с монтировкой напал на 63-летнюю женщину-автомобилистку и ограбил ее. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в настоящее время подозреваемый задержан.

Пострадавшая подвозила молодого человека до гаражного массива в 15-м микрорайоне. На месте налетчик попросил женщину выйти из автомобиля, чтобы посветить ему. Когда горожанка вошла в гараж, грабитель стал бить ее по голове монтировкой, после чего забрал у жертвы кошелек и сотовый телефон.

«Женщине удалось вырваться, она снова села за руль и добралась до ближайшей торговой точки на улице Юбилейной. По счастливой случайности там находился дежурный наряд полиции, который и вызвал потерпевшей бригаду скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе.

Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. 2 января подозреваемого поймали в Екатеринбурге. Им оказался судимый нигде не работающий молодой человек 1998 года рождения. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Виктор Дорофеев
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