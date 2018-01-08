В Новоуральске в канун новогодних праздников 19-летний уралец с монтировкой напал на 63-летнюю женщину-автомобилистку и ограбил ее. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в настоящее время подозреваемый задержан.
Пострадавшая подвозила молодого человека до гаражного массива в 15-м микрорайоне. На месте налетчик попросил женщину выйти из автомобиля, чтобы посветить ему. Когда горожанка вошла в гараж, грабитель стал бить ее по голове монтировкой, после чего забрал у жертвы кошелек и сотовый телефон.
«Женщине удалось вырваться, она снова села за руль и добралась до ближайшей торговой точки на улице Юбилейной. По счастливой случайности там находился дежурный наряд полиции, который и вызвал потерпевшей бригаду скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе.
Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. 2 января подозреваемого поймали в Екатеринбурге. Им оказался судимый нигде не работающий молодой человек 1998 года рождения. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.