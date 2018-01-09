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Главные новости Свердловской области
11:05  09 января 2018 0

В Екатеринбурге «скорая» врезалась в такси. ФОТО

Задымление в коллекторе Челябинск, скорая помощь, проблесковый маячок
Медики ехали с включенной сиренойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авария с участием скорой помощи и автомобиля службы такси произошла утром 9 января на перекрестке улиц Советской и Уральской в Екатеринбурге. В ГИБДД уточняют информацию о пострадавших.

По словам очевидцев, медики ехали с включенной сиреной. Почему автомобиль такси не уступил дорогу, пока неизвестно. Подробности происшествия сейчас выясняются, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

В результате аварии пострадали три автомобиля: после столкновения легковушку выбросило на трамвайные пути, где она врезалась в машину, которая двигалась во встречном направлении.

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Медикам не уступили дорогу Фото: inburg

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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