В Екатеринбурге «скорая» врезалась в такси. ФОТО

Медики ехали с включенной сиреной
Авария с участием скорой помощи и автомобиля службы такси произошла утром 9 января на перекрестке улиц Советской и Уральской в Екатеринбурге. В ГИБДД уточняют информацию о пострадавших.
По словам очевидцев, медики ехали с включенной сиреной. Почему автомобиль такси не уступил дорогу, пока неизвестно. Подробности происшествия сейчас выясняются, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
В результате аварии пострадали три автомобиля: после столкновения легковушку выбросило на трамвайные пути, где она врезалась в машину, которая двигалась во встречном направлении.
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Медикам не уступили дорогу