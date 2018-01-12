Влюбленная пара одиннадцать лет худела ради первого секса

Двое влюбленных американцев из Миссури смогли впервые заняться сексом только спустя 11 лет после начала отношений. Для сближения им пришлось бороться с лишним весом: в сумме им удалось сбросить более четверти тонны.
Ли и Рена приметили друг друга, находясь в центре снижения веса. Однако влюбленным пришлось прервать участие в программе, так как романтические отношения там были под запретом. Похудеть самостоятельно у них не получилось, поэтому пара решила воспользоваться услугами хирурга, передает «Газета Кемерова». Отмечается, что общий вес американцев составлял более 570 килограммов, после операции он составил 183 и 127 килограммов.
Британские учены нашли уникальный способ быстрого похудения, пишет «Утро.ру». Секрет состоит в хорошем сне: увеличение его продолжительности всего на двадцать минут помогает успешно бороться с ожирением. А испанские ученые ищут эффективное лекарство против ожирения, сообщало «URA.RU».