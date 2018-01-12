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12 января 2018
Главные новости Москвы
12:45  12 января 2018 0

Влюбленная пара одиннадцать лет худела ради первого секса

Открытие 13го театрального фестиваля
Сближению пары препятствовали их большие животыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двое влюбленных американцев из Миссури смогли впервые заняться сексом только спустя 11 лет после начала отношений. Для сближения им пришлось бороться с лишним весом: в сумме им удалось сбросить более четверти тонны.

Ли и Рена приметили друг друга, находясь в центре снижения веса. Однако влюбленным пришлось прервать участие в программе, так как романтические отношения там были под запретом. Похудеть самостоятельно у них не получилось, поэтому пара решила воспользоваться услугами хирурга, передает «Газета Кемерова». Отмечается, что общий вес американцев составлял более 570 килограммов, после операции он составил 183 и 127 килограммов.

Британские учены нашли уникальный способ быстрого похудения, пишет «Утро.ру». Секрет состоит в хорошем сне: увеличение его продолжительности всего на двадцать минут помогает успешно бороться с ожирением. А испанские ученые ищут эффективное лекарство против ожирения, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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