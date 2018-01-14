{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
Главные новости Челябинской области
11:02  14 января 2018 2

Полицейские обнаружили пропавшего челябинского подростка в «Ашане»

Родник. Ашан. Челябинск., Ашан, гипермаркет
Потерявшийся мальчик бродил по гипермаркетуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов Челябинска обнаружили 13-летнего мальчика в торговом центре «Родник». Он еще 10 января ушел из дома в школу, но до учебного заведения так и не дошел.

Как сообщили в УМВД по Челябинску, инспекторы по делам несовершеннолетних организовали дежурство в местах массового скопления людей, в том числе и в торговых центрах. Вечером 13 января ребенка обнаружили в ТРК «Родник». «Его нашли вчера в „Ашане“, с ним все в порядке», — рассказала челябинскому сайту «Телефакт» социальный педагог школы, где учится мальчик.

Как ранее писало «URA.RU», в полицию с заявлением о пропаже сына обратилась мать ребенка поздним вечером, 10 января. Она рассказала, что еще утром ребенок отправился в школу, но на уроках так и не появился. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинску Светлана Калмыкова в разговоре с нашим агентством уточнила, что школьник уже пропадал в 2015 году. Она отметила, что подросток не состоит на учете в полиции и не относится к категории «трудных».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров