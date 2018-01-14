Полицейские обнаружили пропавшего челябинского подростка в «Ашане»

11:02 14 января 2018 2

Потерявшийся мальчик бродил по гипермаркету Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов Челябинска обнаружили 13-летнего мальчика в торговом центре «Родник». Он еще 10 января ушел из дома в школу, но до учебного заведения так и не дошел.

Как сообщили в УМВД по Челябинску, инспекторы по делам несовершеннолетних организовали дежурство в местах массового скопления людей, в том числе и в торговых центрах. Вечером 13 января ребенка обнаружили в ТРК «Родник». «Его нашли вчера в „Ашане“, с ним все в порядке», — рассказала челябинскому сайту «Телефакт» социальный педагог школы, где учится мальчик.

Как ранее писало «URA.RU», в полицию с заявлением о пропаже сына обратилась мать ребенка поздним вечером, 10 января. Она рассказала, что еще утром ребенок отправился в школу, но на уроках так и не появился. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Челябинску Светлана Калмыкова в разговоре с нашим агентством уточнила, что школьник уже пропадал в 2015 году. Она отметила, что подросток не состоит на учете в полиции и не относится к категории «трудных».