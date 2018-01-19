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Как 23-летний парень стал визави министров
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19 января 2018
18 января 2018
18:30  19 января 2018 2

Новый министр природных ресурсов Свердловской области покажет аппаратную мощь Куйвашева

Выездное заседание правительства СО в Ирбите, мантуров владимир, сутягин игорь
Игорь Сутягин против Вячеслава ПетроваФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Борьба за пост министра природы Свердловской области обернется очередной демонстрацией аппаратных возможностей губернатора Евгения Куйвашева и его желания помогать той или иной группе в своем окружении. Претендента на высокий пост сегодня два — заместители министра Игорь Сутягин и Вячеслав Петров. Первого в качестве фаворита на днях обозначила ведущая деловая газета региона «Коммерсант-Урал», дав повод бурному обсуждению внутри кабинета министров. Вместе с тем, второй имеет отношения с лагерем силовиков, лобби которых в кабмине в последнее время заметно уменьшилось.

Будущие назначения в кабмине обсуждаются c четверга, 18 января, когда «URA.RU» сообщило о возможном назначении новым главой МУГИСО министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова. На текущий момент этот пост является вакантным, а обязанности главы ведомства исполняет вице-губернатор Сергей Зырянов.

Часть чиновников уверена, что замминистра Игорь Сутягин получит свой пост благодаря работе в администрации Тобольска (с декабря 2005 года по январь 2013-го), руководителем которой с 2005-го по 2007 год был действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Примечательно, что даже министры, не имеющие отношения к тюменскому сообществу в свердловском правительстве, поддерживают кандидатуру Сутягина.

Вячеслав Петров был уволен из прокуратуры Екатеринбурга с неприятным шлейфом. Весной 2015 года заместитель генпрокурора РФ в УрФО Юрий Пономарев публично объявил об отставке подчиненного, уточнив, что «его работа неудовлетворительна, у него провальные результаты». Одной из причин этого наблюдатели обозначали «плохую работу городской прокуратуры по делам администрации Екатеринбурга». История, впрочем, уже подзабылась, и сегодня чиновники не исключают лоббирования кандидатуры Петрова со стороны части администрации губернатора и силовиков, пусть и ослабивших свое представительство в кабмине.

«Им пока вряд ли не дадут усилиться, — уверен представитель обладминистрации. — Все предыдущие назначения, которые делались, в том числе по предложениям [главы администрации губернатора Владимира] Тунгусова, были ведь не в параллели с ним, а нижестоящими по табели о рангах. Тот же Волков — скорее человек [гендректора УГМК Андрея] Козицына, чем Тунгусова. Так что, по кадрам, губернатор тут безусловный лидер», — считает высокопоставленный член кабмина.

Комментариев Сутягина и Петрова пока получить не удается. Сам министр Кузнецов еще вчера комментировать перспективы своего назначения главой МУГИСО не стал, сославшись на необходимость дождаться решения губернатора.

Антон Ольшанников
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