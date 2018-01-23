22:03 23 января 2018 3

Западные СМИ зря волнуются о здоровье главы МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала вопросы о состоянии здоровья главы ведомства Сергея Лаврова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Агентство Bloomberg, вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов. Каково? Сильно, да? Урок нам всем, как они работают — любая ложь идет в дело для достижения цели», — написала Захарова.

Ранее о том, не заболел ли дипломат, представитель одного из западных СМИ спросил у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. На что Песков ответил, что не слышал о каких-либо проблемах со здоровьем у министра. Он также добавил, что «у нас все нормально», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Лавров обозначил позицию РФ по поводу реинтеграции Донбасса. Глава МИД РФ заявил, наша страна настаивает на выполнений Минских соглашений по Украине, хотя Киев, по его словам, является «абсолютно не договороспособным», напоминает «Национальная служба новостей».

Сайт «Подмосковье сегодня» писал, что Лавров рассказал о новой встрече российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Из-за болезни Альцгеймера американский лидер Трамп мог передать секретные данные Лаврову, ранее сообщало «URA.RU».