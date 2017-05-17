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17 мая 2017
08:58  17 мая 2017 2

Трамп мог передать секретные данные Лаврову из-за болезни Альцгеймера

Клипарт, трамп дональд
Оппоненты Трампа сомневаются в его адекватностиФото: depositphotos.com © URA.RU

Политические оппоненты президента США Дональда Трампа собираются убедить американское общество в недееспособности главы государства и приписать ему болезнь Альцгеймера. Об этом заявил бывший советник главы Соединенных Штатов Роджер Стоун.

По словам Стоуна, враги Дональда Трампа хотят выставить его в глазах избирателей полным безумцем, решившим передать главе МИД РФ Сергею Ларову секретные данные разведки о готовящемся теракте. «Они намерены утверждать, что у Дональда Трампа болезнь Альцгеймера… И это и есть причина его безумия», — цитирует Стоуна «Газета.ру».

Экс-советник Трампа подчеркнул, что виделся с президентом США совсем недавно и не заметил никаких признаков ухудшения его здоровья.

Сергей Макеев
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