Трамп мог передать секретные данные Лаврову из-за болезни Альцгеймера

08:58 17 мая 2017 2

Оппоненты Трампа сомневаются в его адекватности Фото: depositphotos.com © URA.RU

Политические оппоненты президента США Дональда Трампа собираются убедить американское общество в недееспособности главы государства и приписать ему болезнь Альцгеймера. Об этом заявил бывший советник главы Соединенных Штатов Роджер Стоун.

По словам Стоуна, враги Дональда Трампа хотят выставить его в глазах избирателей полным безумцем, решившим передать главе МИД РФ Сергею Ларову секретные данные разведки о готовящемся теракте. «Они намерены утверждать, что у Дональда Трампа болезнь Альцгеймера… И это и есть причина его безумия», — цитирует Стоуна «Газета.ру».



Экс-советник Трампа подчеркнул, что виделся с президентом США совсем недавно и не заметил никаких признаков ухудшения его здоровья.