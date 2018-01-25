Для продвижения Екатеринбурга на ЭКСПО 2025 депутаты и дипломаты катали шары. ФОТО

21:27 25 января 2018 0

Депутаты ЗакСО с азартом поддерживали друг друга Фото: Анна Майорова © URA.RU

В столице Среднего Урала 25 января состоялся XVI международный турнир по боулингу, посвященный продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025. На игры заявились больше 20 команд ВИПов.

Соревнования открыли первый вице-губернатор правительства Свердловской области Алексей Орлов и генеральный консул Кипра в Екатеринбурге Георгиос Каллигас. Они обратились в приветственным словом к участникам турнира. Кроме того, шары катали представители Законодательно Собрания Свердловской области — вице-спикер Владимир Власов, депутаты Вячеслав Вегнер, Кирилл Некрасов и Сергей Никонов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, а также сотрудники дипломатических и торговых миссий иностранных государств, почетные консулы, аккредитованные в Екатеринбурге.

В этом году мероприятие было посвящено продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025. Как ранее писало «URA.RU», вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в случае проведения Всемирной выставки в столице Среднего Урала, мегаполис сделают «умным городом».