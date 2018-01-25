{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 января 2018
Главные новости Свердловской области
21:27  25 января 2018 0

Для продвижения Екатеринбурга на ЭКСПО 2025 депутаты и дипломаты катали шары. ФОТО

XVI международный турнир по боулингу, посвященный продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025. Екатеринбург
Депутаты ЗакСО с азартом поддерживали друг другаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"
все новости сюжета

В столице Среднего Урала 25 января состоялся XVI международный турнир по боулингу, посвященный продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025. На игры заявились больше 20 команд ВИПов.

Соревнования открыли первый вице-губернатор правительства Свердловской области Алексей Орлов и генеральный консул Кипра в Екатеринбурге Георгиос Каллигас. Они обратились в приветственным словом к участникам турнира. Кроме того, шары катали представители Законодательно Собрания Свердловской области — вице-спикер Владимир Власов, депутаты Вячеслав Вегнер, Кирилл Некрасов и Сергей Никонов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, а также сотрудники дипломатических и торговых миссий иностранных государств, почетные консулы, аккредитованные в Екатеринбурге.

В этом году мероприятие было посвящено продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО 2025. Как ранее писало «URA.RU», вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что в случае проведения Всемирной выставки в столице Среднего Урала, мегаполис сделают «умным городом».

1/7
Турнир посвятили победе Екатеринбурга за право принимать Экспо-2025 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров