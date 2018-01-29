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12:43  29 января 2018 2

Жители ХМАО ночуют в машинах, чтобы записать своих детей в престижные школы. ФОТО

Выездное заседание правительства Свердловской области в Первоуральске, образование, первоклассник, первый класс, мест нет, начальная школа, 1класс
Родители боятся, что мест в лучших школах Сургута для всех первоклашек не хватитФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте родители организовали круглосуточное дежурство возле нескольких учебных заведений города. Инициаторы создают специальные списки для записи детей в первые классы.

Об этом местные жители пишут в соцсетях. Дежурство организовано, например, возле гимназии Салахова, гимназии Салманова, естественно-научного лицея, школ №9 и №10. У некоторых учебных заведений дежурство длилось порядка недели, а в списках уже более сотни человек. Прием документов начался утром в понедельник, 29 января. Искусственно созданный ажиотаж раскритиковали сами родители, сообщившие в соцсетях, что через портал Госуслуги записаться удалось без ночевок возле школ.

«Сидя дома не спеша подала заявление, и уже пришло уведомление о том, что ребенок зачислен в первый класс», — пишет Ольга Фесько. «А дальше что будет? С рождения начнем подавать документы в школу?» — возмущается Екатерина Слинкина. «Зачем такую панику разводить? Все равно возьмут, без школы не останутся», — уверяет Альбина Насырова.

Машины с такими объявлениями стоят у десятка сургутских школ
Фото: Светлана Юсупова, «ВКонтакте»

В городском департаменте образования корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что в курсе ситуации, и пытались отговорить родителей от круглосуточных дежурств. «Мы организовали широкую информационную кампанию по разъяснению порядка зачисления детей, разработали памятки, которые были направлены во все дошкольные учреждения. Указали, что есть два механизма — через портал Госуслуги и личная подача заявлений. Но, видимо, люди настороженно отнеслись к Госуслугам и стали создавать дополнительно списки. Это инициатива самих родителей, мы рекомендовали пользоваться порталом», — рассказала директор департамента образования Сургута Анна Томазова.

Она также отметила, что места получают по времени подачи заявления, поэтому приоритет, как правило, получают пользователи портала Госуслуг. Добавим, подобные круглосуточные дежурства югорчане организовывают возле школ и в других городах региона, например, в Ханты-Мансийске.

Антон Степыгин
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