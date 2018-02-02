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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
14:31  02 февраля 2018 0

Дубровский в театре обсудил с бизнесменами судьбу важного социального проекта

Борис Дубровский (справа) провел встречу в стенах театраФото: ЧТПЗ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание с попечительским советом Челябинского государственного театра опера и балета им. М. И. Глинки. В состав совета входят акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров.

Участники встречи подвели итоги работы попечительского совета театра в 2017 году. Среди достижений, в частности, отметили оснащение театра современным звуковым и световым оборудованием. Как заявил Дубровский, «все наши планы выполнены».

«Мы подвели итоги работы попечительского совета в 2017 году. К удовлетворению, увидели, что все наши планы выполнены. В апреле начнется строительство хозяйственного помещения, где будет организовано складирование декораций, все сбои, которые мешали приступить к стройке раньше, устранены. Поэтому оценка и работы театра, и вовлеченности членов попечительского совета в эту работу — положительная, — подчеркнул губернатор Челябинской области.

На заседании совета также было озвучено решение о дальнейшем финансировании Группой ЧТПЗ детской школы мюзикла, действующей при театре. «Челябинский театр оперы и балета с его полувековой историей — «визитная карточка» города. Обновление его материально-технической базы, проведенное впервые за последние 20 лет силами Попечительского совета, делает театр оснащенным наравне с ведущими российскими сценическими площадками. Мы рады, что созданная год назад по нашей инициативе Детская школа мюзикла позволила юным талантам из разных уголков Челябинской области учиться мастерству у самых известных преподавателей, выступать на большой сцене с ведущими артистами оперного театра. Мы видим колоссальную социальную отдачу этого проекта, поэтому Группа ЧТПЗ продолжит финансирование школы в 2018 году, — прокомментировал акционер Группы ЧТПЗ, председатель Попечительского совета Андрей Комаров.

Заседание завершилось ставшей традиционной церемонией вручения грантов, учрежденных по личной инициативе Андрея Комарова. Обладателями премии за творческий вклад в развитие театра и участие в постановке мюзикла «Посмотри, как я летаю!» по итогам 2017 года стали 14 сотрудников Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки. По завершении встречи Борис Дубровский и члены совета посмотрели мюзикл, впервые исполненный на сцене Челябинского театра оперы и балета в новом качестве — с 1 февраля спектакль вошел в репертуар театра.

Данил Бардин
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