17:37 02 февраля 2018 0

Корт открыт для всех желающих Фото: URA.RU

В Екатеринбурге после полной реконструкции заработал корт на улице Баумана, 24. Спортивную площадку сегодня, 2 февраля, открыл глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Корт реконструировали в рамках районного проекта «Футбол в каждый двор», который инициировал глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников. По его словам, в восстановлении дворовых спортплощадок ему активно помогают представители бизнеса. Обновление этого корта, к примеру, прошло при поддержке завода имени Калинина.

Как рассказал управляющий УК ЖКХ «Орджоникидзевского района» Антон Крылов, в ходе реконструкции было заменено основание корта, смонтировано освещение, установлены современные стеклопластиковые борта и сетка-уловитель. «Корт открыт для всех желающих. Зимой здесь можно кататься на коньках, летом — играть в футбол. Возрождение таких объектов очень важно для района и города в целом. Раньше спортивные площадки были в каждом дворе и многие чемпионы вырастали именно на таких дворовых кортах», — говорит Крылов.