{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:37  02 февраля 2018 0

Якоб открыл новый спортивный объект в Екатеринбурге. Реконструкцию финансировало оборонное предприятие

Корт открыт для всех желающихФото: URA.RU

В Екатеринбурге после полной реконструкции заработал корт на улице Баумана, 24. Спортивную площадку сегодня, 2 февраля, открыл глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Корт реконструировали в рамках районного проекта «Футбол в каждый двор», который инициировал глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников. По его словам, в восстановлении дворовых спортплощадок ему активно помогают представители бизнеса. Обновление этого корта, к примеру, прошло при поддержке завода имени Калинина.

Как рассказал управляющий УК ЖКХ «Орджоникидзевского района» Антон Крылов, в ходе реконструкции было заменено основание корта, смонтировано освещение, установлены современные стеклопластиковые борта и сетка-уловитель. «Корт открыт для всех желающих. Зимой здесь можно кататься на коньках, летом — играть в футбол. Возрождение таких объектов очень важно для района и города в целом. Раньше спортивные площадки были в каждом дворе и многие чемпионы вырастали именно на таких дворовых кортах», — говорит Крылов.

1/3
Перерезать красную ленточку приехали глава администрации города Александр Якоб и его заместитель Михаил Матвеев Фото: URA.RU

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров