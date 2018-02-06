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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
03:12  06 февраля 2018 0

Обвиняемого в хищении 100 млн рублей у Минобороны бизнесмена нашли мертвым в СИЗО

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, внутренняя территория, сизо, тюрьма
Валерий Пшеничный скончался, когда на час остался в камере одинФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фигуранта уголовного дела о хищении сотни миллионов рублей при исполнении госзаказа Минобороны Валерия Пшеничного нашли мертвым в СИЗО Санкт-Петербурга. Об этом журналистам рассказал один из адвокатов, участвующих в деле, Александр Семченков.

По словам собеседника агентства, с момента ареста Пшеничный содержался в камере для четырех человек. В понедельник, 5 февраля, двое уехали в суд и на следственные действия, а третий — на встречу с адвокатом. Около часа Пшеничный находился в камере один. Первый вернувшийся сокамерник обнаружил тело Пшеничного. Причины смерти, как рассказал Семченков, пока неизвестны.

Валерий Пшеничный является топ-менеджером компании «Новит Про», которая совместно с «Адмиралтейскими верфями» выполняет госконтракты. Следователи считают, что заместитель главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеб Емельченков и Пшеничный завысили стоимость контракта по разработке трехмерной модели корпуса подлодки и похитили 100 млн рублей. Фигуранты вину не признают.

Сергей Демин
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