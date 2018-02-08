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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:29  08 февраля 2018 2

Россиянка хочет во время ЧМ-2018 забеременеть от иностранца

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Женщина готова поселить потенциального отца на время чемпионата у себяФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В соцсети «ВКонтакте» в группе «Казань. Социальная сеть» одна из подписчиц опубликовала пост, где изъявила желание поселить у себя дома иностранца на время чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы от него забеременеть. Девушка разочаровалась в соотечественниках.

«Были у меня несколько — оказались типичными местными неврастениками. Один пил, другой бил. Мне 28, я здоровая женщина, но годы идут, а я хочу семью и детей. Не нуждающаяся, зарабатываю и обеспечиваю себя сама, спонсоры мне не нужны. Квартира, машина, работа хорошая — все это у меня есть. А вот ребеночка уже хочется», — цитирует девушку Kazanfirst.

Жительница Казани готова приютить у себя дома француза, испанца или итальянца. «Национальность не важна на самом деле, только нужен в возрасте от 25 до 30 — не старше, чтобы здоровый был, не наркоман, не алкоголик, с хорошей генетикой», — продолжает девушка, упомянув, что азиаты ей не интересны.

В тексте она обещает обеспечить потенциального отца ее ребенка прогулками и вкусными завтраками. «Пусть будет любовь, как в фильмах, хотя бы на две недели. Алименты требовать не буду. Могу хоть договор прописать, расписку дать, что претензий не имею», — обещает девушка.

Издание отмечает, что после каждого крупного международного события масштаба, будь то Олимпиада-80 в Москве или Универсиада-2013 в Казани, отмечался бэби-бум. Так, мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отмечал рекорд рождаемости в городе, хваля соотечественников: «Наверное, нам осталось только догнать Китай. А с такими мужчинами почему бы не догнать?».

Киевские власти ранее заявили, что хотели бы бойкотировать чемпионат мира по футболу, который этим летом пройдет в России, сообщает «Утро.ру». Украинцы также не исключают и проведение акций протеста в рамках будущего турнира. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, переговоры ведутся отдельно с федерациями и организациями футбольных фанатов.Сенатор Ирина Гехт в ответ заявила, что подобные разговоры выглядят смешно, уточняет сайт «Подмосковье сегодня». В период визитов в разных странах она лично общалась с болельщиками, которые говорили, что для них просто счастье побывать в России, зная какой уровень гостеприимства и приема тут будет оказан.

Иван Шестак
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