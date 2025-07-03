На участки начальника архитектурного отдела МО РФ Кожевникова наложен арест

Военными следователями наложен арест на земельные участки, принадлежащие начальнику отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ Юрию Кожевникову. Об этом сообщает пресс-служба военных следственных органов СК РФ.
«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на земельные участки, принадлежащие Кожевникову, наложен арест», — пишет пресс-служба органов в официальном telegram-канале. Расследование уголовного дела находится на особом контроле в Главном военном следственном управлении СК России.
Напомним, чиновник обвиняется в получении взяток при исполнении обязанностей по контролю за строительством оборонных объектов. В 2018–2020 годах между государственным заказчиком и коммерческими организациями были заключены многомиллионные контракты на строительство объектов в Калининградской области. Кожевников, курировавший надзор за исполнением этих контрактов, получил от представителей коммерческих структур взятки в виде денежных средств и иного имущества. В результате, условия госконтрактов выполнены не были, что нанесло Министерству обороны России ущерб в особо крупном размере.
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