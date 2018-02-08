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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:58  08 февраля 2018 5

Насильник Шурыгиной назвал сумму выплаченной ей компенсации. «Надеюсь, распорядится правильно»

Семенов, отбывший наказание за изнасилование Шурыгиной, назвал сумму выплаченных ей денегФОТО: Сергей Семенов / Instagram

Сергей Семенов, отбывший наказание по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной, выплатил ее семье 220 тысяч рублей. «Заплатил за иск! Жду, когда придут документы с подтверждением, что ничего не должен семье Ш. Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи…» — написал в Instagram Семенов.

В сообщении молодой человек поблагодарил Павла Пятницкого и Диану Пегас, которые вступились за него во время телеэфиров, а также за помощь в организации сбора денег.

После своего освобождения Семенов принял участие в съемках программы «Прямой эфир». В это же время в шоу «Пусть говорят» выступила Диана Шурыгина, заявив, что Семенов не исправился и его тюремный срок несправедливо сократили.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов верит в невиновность Семенова.

Иван Шестак
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