22:58 08 февраля 2018 5

Семенов, отбывший наказание за изнасилование Шурыгиной, назвал сумму выплаченных ей денег ФОТО: Сергей Семенов / Instagram

Сергей Семенов, отбывший наказание по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной, выплатил ее семье 220 тысяч рублей. «Заплатил за иск! Жду, когда придут документы с подтверждением, что ничего не должен семье Ш. Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи…» — написал в Instagram Семенов.

В сообщении молодой человек поблагодарил Павла Пятницкого и Диану Пегас, которые вступились за него во время телеэфиров, а также за помощь в организации сбора денег.

После своего освобождения Семенов принял участие в съемках программы «Прямой эфир». В это же время в шоу «Пусть говорят» выступила Диана Шурыгина, заявив, что Семенов не исправился и его тюремный срок несправедливо сократили.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов верит в невиновность Семенова.