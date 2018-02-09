Туристам запретили смотреть на проституток в квартале Красных фонарей в Амстердаме

21:26 09 февраля 2018 1

В Квартале красных фонарей в Амстердаме вводятся новые правила Фото: wikipedia.org

Власти Амстердама ужесточили правила проведения экскурсий в известном квартале Красных фонарей. Теперь туристы не смогут рассматривать и фотографировать проституток в этом районе.

Ограничения начнут действовать в апреле этого года, сообщает «Федеральное агентство новостей». Экскурсоводы смогут водить в квартал Красных фонарей группы не более 20 человек. «Нельзя фотографировать работников секс-бизнеса, а гиды должны следить, чтобы туристы стояли спиной к сотрудникам индустрии развлечений», — заявили в пресс-службе администрации Амстердама. За нарушение новых правил предусмотрен немаленький штраф — от 190 до 950 евро. Вполне возможно, что на такие экскурсии также будет введен отдельный налог.