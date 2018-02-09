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10 февраля 2018
09 февраля 2018
21:26  09 февраля 2018 1

Туристам запретили смотреть на проституток в квартале Красных фонарей в Амстердаме

В Квартале красных фонарей в Амстердаме вводятся новые правилаФото: wikipedia.org

Власти Амстердама ужесточили правила проведения экскурсий в известном квартале Красных фонарей. Теперь туристы не смогут рассматривать и фотографировать проституток в этом районе.

Ограничения начнут действовать в апреле этого года, сообщает «Федеральное агентство новостей». Экскурсоводы смогут водить в квартал Красных фонарей группы не более 20 человек. «Нельзя фотографировать работников секс-бизнеса, а гиды должны следить, чтобы туристы стояли спиной к сотрудникам индустрии развлечений», — заявили в пресс-службе администрации Амстердама. За нарушение новых правил предусмотрен немаленький штраф — от 190 до 950 евро. Вполне возможно, что на такие экскурсии также будет введен отдельный налог.

Софья Стеклова
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