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14 февраля 2018
13:06  14 февраля 2018 8

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева родила сына

Елена Исинбаева во второй раз стала мамойФото: Елена Исинбаева, «Инстаграм»

Двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева родила сына. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

«Доброе утро, друзья! Спешу поделиться с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой», — цитирует Исинбаеву портал Life.ru. Тренер спортсменки Евгений Трофимов рассказал, что спортсменка чувствует себя хорошо — она сообщила ему радостную новость сразу после рождения малыша. «Так что теперь могу считать себя уже двукратным „дедом“», — пошутил Трофимов в разговоре с РИА «Новости».

О том, что Елена Исинбаева ждет второго ребенка, стало известно летом прошлого года. Новостью на своей странице в Twitter поделилась Тина Канделаки, продюсер телеканала «Матч ТВ», сообщала «Национальная служба новостей». Сейчас именитая спортсменка также воспитывает вместе с мужем Никитой Петиновым трехлетнюю дочь Еву.

Дарья Корчак
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