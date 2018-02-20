Названы самые популярные у россиян марки автомобилей

17:30 20 февраля 2018 0

Автомобили Lada особенно популярны у россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Аналитики выяснили, какие автомобили наиболее популярны у россиян. Треть рынка заняли машины отечественного производителя, которые стали самыми распространенными в России и с большим отрывом обогнали иномарки.

В России насчитывается всего 42,4 млн легковых автомобилей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». При этом самой распространенной маркой стала отечественная Lada — в стране почти 14 млн таких машин. На втором месте оказалась японская Toyota с 3,76 млн единиц. Третью позицию по популярности занял еще один японский бренд — Nissan (2 млн автомобилей). В пятерку также вошли Hyundai (1,87 млн) и KIA (1,68 млн).

Отметим, что автомобили Lada пользуются популярностью не только в России. В последнее время их все больше покупают за рубежом. Lada Vesta и Lada Granta по итогам 2017 года улучшили свои позиции в рейтинге 100 самых продаваемых в Европе машин, сообщала «Национальная служба новостей».