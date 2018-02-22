В Челябинске осудили банду педофилов за многолетние изнасилования детей

18:37 22 февраля 2018 1

Четверых направили на принудительное лечение Фото: depositphotos.com © URA.RU

Суд Металлургического района Челябинска огласил приговор шести участникам преступной группы, вовлекавшей подростков в съемки в порно и проституцию. Дело седьмого было выделено в отдельное производство. Все причастные получили длительные сроки заключения, но часть из них отбывать наказание начнет в психиатрической больнице.

По данным следствия, педофилы совершали свои преступления с 2007 по 2015 год. Их жертвами были подростки от 14 до 17 лет. В общей сложности потерпевшими по делу признаны 26 детей, в отношении которых было совершено 350 преступных эпизодов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Заседание проходило в закрытом режиме, официально сообщается лишь, что осужденные приговорены к срокам от 9 до 18 лет лишения свободы. Как уточняет агентство chelyabinsk.ru, организаторами сообщества были трое из осужденных. Остальные четверо были их клиентами. Подростков сначала нанимали на работу подсобными рабочими и дворниками в частный ларек, затем предлагали подзаработать на съемках для рекламы нижнего белья. В дальнейшем некоторым детям предлагалось выступить в качестве «живца» для «Оккупай-педофиляй», и под этим предлогом они отправлялись на встречу с клиентом. Других вовлекали в занятие проституцией угрозами и насилием. Суд над участниками банды начался весной 2017 года.

Организатор банды получил 18 лет строгого режима, его подельники — 17 и 14 лет заключения. Один из клиентов — к 13 годам строго режима, еще трое, включая того, который пошел на сделку со следствием и обвинение которому было выделено в отдельное производство, получили по 9 лет лишения свободы. Отмечается, что четверо приговоренных, у которых экспертиза выявила сексуальное влечение к несовершеннолетним, были направлены также на принудительное лечение.

Оглашение приговора банде челябинских педофилов произошло в разгар нового скандала с изнасилованием несовершеннолетних, который обсуждается сейчас в регионе. В настоящее время СК РФ расследует информацию о том, что воспитатели одного из областных детских домов сдавали детей в аренду, а также устраивали оргии с ними после отбоя. Пока известно о семи пострадавших мальчиках, которые рассказали о произошедшем приемным родителям после усыновления.