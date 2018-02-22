{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 февраля 2018
21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
18:37  22 февраля 2018 1

В Челябинске осудили банду педофилов за многолетние изнасилования детей

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, мягкая игрушка, педофилия, извращенец, педофил, детское насилие
Четверых направили на принудительное лечениеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
все новости сюжета

Суд Металлургического района Челябинска огласил приговор шести участникам преступной группы, вовлекавшей подростков в съемки в порно и проституцию. Дело седьмого было выделено в отдельное производство. Все причастные получили длительные сроки заключения, но часть из них отбывать наказание начнет в психиатрической больнице.

По данным следствия, педофилы совершали свои преступления с 2007 по 2015 год. Их жертвами были подростки от 14 до 17 лет. В общей сложности потерпевшими по делу признаны 26 детей, в отношении которых было совершено 350 преступных эпизодов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Заседание проходило в закрытом режиме, официально сообщается лишь, что осужденные приговорены к срокам от 9 до 18 лет лишения свободы. Как уточняет агентство chelyabinsk.ru, организаторами сообщества были трое из осужденных. Остальные четверо были их клиентами. Подростков сначала нанимали на работу подсобными рабочими и дворниками в частный ларек, затем предлагали подзаработать на съемках для рекламы нижнего белья. В дальнейшем некоторым детям предлагалось выступить в качестве «живца» для «Оккупай-педофиляй», и под этим предлогом они отправлялись на встречу с клиентом. Других вовлекали в занятие проституцией угрозами и насилием. Суд над участниками банды начался весной 2017 года.

Организатор банды получил 18 лет строгого режима, его подельники — 17 и 14 лет заключения. Один из клиентов — к 13 годам строго режима, еще трое, включая того, который пошел на сделку со следствием и обвинение которому было выделено в отдельное производство, получили по 9 лет лишения свободы. Отмечается, что четверо приговоренных, у которых экспертиза выявила сексуальное влечение к несовершеннолетним, были направлены также на принудительное лечение.

Оглашение приговора банде челябинских педофилов произошло в разгар нового скандала с изнасилованием несовершеннолетних, который обсуждается сейчас в регионе. В настоящее время СК РФ расследует информацию о том, что воспитатели одного из областных детских домов сдавали детей в аренду, а также устраивали оргии с ними после отбоя. Пока известно о семи пострадавших мальчиках, которые рассказали о произошедшем приемным родителям после усыновления.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров