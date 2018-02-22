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23 февраля 2018
22 февраля 2018
22:48  22 февраля 2018 1

Россия обогнала Китай по запасам золота

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Новая автоматическая линия пробоотбора и пробоподготовки LAARMANN, слиток золота
Спор между странами решили 20 тоннФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия вышла на пятое место в мире по объему запасов монетарного золота. При этом она обогнала Китай, вытеснив его на шестую строчку.

Запасы монетарного золота в международных резервах России по итогам января выросли на 20 тонн — до 1857 тонн. Тем самым страна перешла на пятое место в мире по данному показателю, сообщает телеканал 360 со ссылкой на международное рейтинговое агентство Bloomberg. Для сравнения, в Народном банке Китая, который теперь переместился на шестую позицию, числится 1843 тонны драгоценного металла.

Крупнейшим суверенным держателем золота в мире остается США — 8133 тонн, напоминает RT. На втором месте Германия — 3374 тонны, на третьем — Италия, 2452 тонны, далее идет Франция — 2436 тонн.

Игорь Чукреев
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