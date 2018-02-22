Россия обогнала Китай по запасам золота

22:48 22 февраля 2018 1

Спор между странами решили 20 тонн Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия вышла на пятое место в мире по объему запасов монетарного золота. При этом она обогнала Китай, вытеснив его на шестую строчку.

Запасы монетарного золота в международных резервах России по итогам января выросли на 20 тонн — до 1857 тонн. Тем самым страна перешла на пятое место в мире по данному показателю, сообщает телеканал 360 со ссылкой на международное рейтинговое агентство Bloomberg. Для сравнения, в Народном банке Китая, который теперь переместился на шестую позицию, числится 1843 тонны драгоценного металла.

Крупнейшим суверенным держателем золота в мире остается США — 8133 тонн, напоминает RT. На втором месте Германия — 3374 тонны, на третьем — Италия, 2452 тонны, далее идет Франция — 2436 тонн.