В «Аэрофлоте» раскрыли подробности авиадебоша с участием «жены депутата»

03:12 25 февраля 2018 0

«Жены депутата» получила письменное предупреждение за скандал во время перелета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфликт между двумя женщинами на борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Бейрут, произошел из-за резко откинутого кресла, и чтобы прекратить словесную перепалку, пассажирок пришлось рассадить. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

«Был бытовой конфликт. Одна пассажирка, спереди сидящая, резко откинула кресло, соответственно, сзади сидящая пассажирка облилась. Словесный конфликт, словесная перепалка. Кабинный экипаж вынес письменное предупреждение. Пассажирки успокоились, их рассадили на разные ряды. На этом конфликт был исчерпан», — приводит слова Фетисова радиостанция «Говорит Москва».

В пятницу, 23 февраля, одна из пассажирок, представившись женой депутата, устроила истерику на борту самолета из-за откинутого впереди сидящей женщиной кресла. Конфликт попал на видео и быстро разлетелся по Сети после публикации.