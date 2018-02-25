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25 февраля 2018
24 февраля 2018
03:12  25 февраля 2018 0

В «Аэрофлоте» раскрыли подробности авиадебоша с участием «жены депутата»

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, взлет, посадка, аэрофлот
«Жены депутата» получила письменное предупреждение за скандал во время перелетаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфликт между двумя женщинами на борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Бейрут, произошел из-за резко откинутого кресла, и чтобы прекратить словесную перепалку, пассажирок пришлось рассадить. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

«Был бытовой конфликт. Одна пассажирка, спереди сидящая, резко откинула кресло, соответственно, сзади сидящая пассажирка облилась. Словесный конфликт, словесная перепалка. Кабинный экипаж вынес письменное предупреждение. Пассажирки успокоились, их рассадили на разные ряды. На этом конфликт был исчерпан», — приводит слова Фетисова радиостанция «Говорит Москва».

В пятницу, 23 февраля, одна из пассажирок, представившись женой депутата, устроила истерику на борту самолета из-за откинутого впереди сидящей женщиной кресла. Конфликт попал на видео и быстро разлетелся по Сети после публикации.

Сергей Демин
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