С буйной пассажиркой удалось справиться стюардессам
Пассажирка самолета компании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Бейрут, устроила дебош на борту. Хулиганка представилась женой депутата, правда, не уточнила, какого именно.
Выходки пассажирки попали на видео: их снял на камеру мобильного телефона другой пассажир рейса. По словам автора ролика, женщина облила соком стену и сидящую впереди пассажирку, которая разложила кресло и тем самым якобы помешала дебоширке. Видео мужчина выложил в Сеть, сопроводив его подписью: «Так и летаем».
Как отмечает автор ролика, хулиганская выходка произошла 23 февраля. С буйной пассажиркой удалось справиться стюардессам, сообщают «Вести.Ru».