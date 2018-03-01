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01 марта 2018
28 февраля 2018
07:59  01 марта 2018 0

Мужа Пелагеи застукали целующимся с другой женщиной. ФОТО

Пелагея заявила, что у них с мужем все хорошоФото: Пелагея, «Инстаграм»

Супруга известной российской певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина обнаружили в компании другой женщины. Провокационный снимок целующейся пары распространили в Сети.

В социальных сетях вовсю обсуждают фото, на котором член сборной России Телегин изображен в обнимку с некой девушкой по имени Карина, пишет портал «Стархит». «Встретили олимпийского чемпиона! Я горжусь тобой! Ты пообещал стать чемпионом и сдержал свое слово! Первая, золотая и будут еще!», — прокомментировала девушка фотографию. Через день после прибытия в Москву Телегин отмечал свой день рождения, и в Сети появился новый снимок с этого мероприятия — на нем запечатлен уже поцелуй той самой Карины и мужа Пелагеи.

Позже сама Пелагея прокомментировала ситуацию и поспешила успокоить поклонников. «Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители», — цитирует певицу портал argumenti.ru. По ее словам, о разводе с Телегиным речь не идет.

Дарья Корчак
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