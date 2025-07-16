В России определились, будут ли выписываться штрафы за пользование Instagram*

Россиян не будут штрафовать за вход на заблокированные в России социальные сети, включая Instagram (принадлежит Meta, деятельность организации запрещена в РФ как экстремистская), если соответствующие поправки к КоАП РФ вступят в силу. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин.
«Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta (включая Instagram* и Facebook** — прим URA.RU) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов», — заявил Шейкин. Его слова передает РИА «Новости».
Возможные штрафы, по его словам, будут применяться только в случаях, когда человек намеренно ищет или получает доступ к материалам, признанным экстремистскими решением суда и внесенным в специальный перечень Минюста. Аналогичный порядок коснется и других заблокированных платформ, таких как Discord: пользователи не будут наказываться за вход на сайт, если они не просматривают запрещенный контент.
Также Шейкин пояснил, что просмотр страниц, даже если они принадлежат иностранным агентам или вызывающим сомнения лицам, не будет считаться нарушением закона. Но только в том случае, если их материалы отсутствуют в реестре экстремистских.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года могут ввести штрафы за размещение рекламы в Instagram* и Facebook**. По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, публикация реклам в этих соцсетях рассматривается как административное правонарушение.
*Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
**Facebook принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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