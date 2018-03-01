Российский блогер № 1 Илья Варламов предложил пользователям Сети выбрать город, достойный звания «третьей столицы России». До финальной битвы дошли Казань и Екатеринбург.
Как написал сам Варламов, шуточный, по сути, опрос россияне восприняли неожиданно серьезно. Первоначально уверенно лидировал Екатеринбург. «Потом тему подхватили СМИ Татарстана и казанские паблики», — заметил блогер. В результате организованный натиск сторонников Казани вывел ее на первое место.
«Финальная битва», о которой говорит Варламов, продолжится в его блоге до полуночи по московскому времени. До наступления пятницы, 2 марта, уральцы еще могут возвести Екатеринбург в ранг «третьей столицы России». Разница между городами-соперниками пока составляет всего лишь 1 процент.