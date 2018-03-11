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Главные новости Челябинской области
13:54  11 марта 2018 0

На Южном Урале во время «Лыжни России» умер мужчина

Лыжня России-2016. (Дополнение). Екатеринбург, лыжня россии 2016
Пенсионер не пережил лыжный забегФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Озерске во время забега на «Лыжне России» умер 80-летний горожанин. Мужчина неожиданно упал на лыжне и не смог подняться. До старта пенсионер чувствовал себя нормально. После падения ему сразу же вызывали скорую помощь. Мужчина пришел в себя, пытался что-то сказать. Однако усилия реаниматологов оказались безуспешными.

«Сегодня на спортивном празднике „Лыжня России“ произошло трагическое событие: во время забега стало плохо Виктору Михайловичу Свиридову, ветерану спортивного движения Озерска. К сожалению, присутствовавшие на мероприятии медики, а затем и прибывшая бригада скорой помощи не смогли помочь, констатировав смерть. Сейчас проводится соответствующая проверка. Администрация выражает родным и близким Виктора Михайловича свои соболезнования. Он очень много сделал для популяризации физкультуры и здорового образа жизни среди жителей нашего города», — приводит портал «Озерск74» комментарий мэрии города.

Данил Бардин
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