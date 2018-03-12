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Главные новости Пермского края
14:34  12 марта 2018 0

Решетников после праздников займется выборами, роботами и цифровой экономикой

Интервью с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Пермь, решетников максим
Максиму Решетникову предстоит насыщенная неделяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников начнет трудовую неделю с разговора о безопасности на выборах президента. О графике главы региона «URA.RU» рассказали в его пресс-службе.

После длинных выходных, связанных с празднованием Международного женского дня, глава региона находится в Перми. На понедельник, 12 марта, намечено заседание антитеррористической комиссии. Мероприятие посвящено мерам безопасности при проведении выборов президента (они состоятся 18 марта).

Во вторник, 13 марта, Максим Решетников примет участие в презентации promobot-экскурсовода. Мероприятие пройдет в историческом парке «Россия — моя история». Новый робот станет экскурсоводом, сейчас он проходит обучение. А во второй половине дня губернатор совершит объезд Свердловского района Перми, посетит ряд социально значимых учреждений и промышленных объектов.

В среду, 14 марта, состоится заседание правительства Пермского края. Будет обсуждаться развитие цифровой экономики в Прикамье. Всю неделю губернатор проведет в Прикамье. При этом на первые три дня помимо рабочих совещаний и встреч запланированы публичные мероприятия. В субботу, 17 марта, глава региона планирует посетить финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском.

Стефан Савелли
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