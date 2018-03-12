Решетников после праздников займется выборами, роботами и цифровой экономикой

Губернатор Пермского края Максим Решетников начнет трудовую неделю с разговора о безопасности на выборах президента. О графике главы региона «URA.RU» рассказали в его пресс-службе.
После длинных выходных, связанных с празднованием Международного женского дня, глава региона находится в Перми. На понедельник, 12 марта, намечено заседание антитеррористической комиссии. Мероприятие посвящено мерам безопасности при проведении выборов президента (они состоятся 18 марта).
Во вторник, 13 марта, Максим Решетников примет участие в презентации promobot-экскурсовода. Мероприятие пройдет в историческом парке «Россия — моя история». Новый робот станет экскурсоводом, сейчас он проходит обучение. А во второй половине дня губернатор совершит объезд Свердловского района Перми, посетит ряд социально значимых учреждений и промышленных объектов.
В среду, 14 марта, состоится заседание правительства Пермского края. Будет обсуждаться развитие цифровой экономики в Прикамье. Всю неделю губернатор проведет в Прикамье. При этом на первые три дня помимо рабочих совещаний и встреч запланированы публичные мероприятия. В субботу, 17 марта, глава региона планирует посетить финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском.