На месторождении «Газпром нефти» в Югре завершили строительство сложной скважины

«Газпромнефть-Хантос», дочернее предприятие «Газпром нефти», установило рекорд при реконструкции скважины на Южно-Приобском месторождении. Впервые удалось пробурить боковой ствол с горизонтальным окончанием длиной более 700 метров, что является самым высоким показателем для предприятия.
Чтобы пробурить уникальную скважину общей длиной 3,6 тысячи метров, использовался специально изготовленный хвостовик. Он позволил провести семь стадий гидроразрыва пласта по шаровой технологии. Кроме того, была пересмотрена технология подготовки ствола скважины к спуску хвостовика. Для гидроразрыва использовалась технология Speed Frac, которую разработали в «Газпромнефть-Хантосе». Тем самым удалось повысить нефтеотдачу разбуриваемых пластов.
Ранее максимальная длина горизонтального участка при зарезке бокового ствола при реконструкции скважины была достигнута на другой скважине Южно-Приобского месторождения. Она составила 500 метров.
Главный геолог — заместитель генерального директора «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев — назвал одной из главных задач предприятия подбор экономически эффективных методов для вовлечения в разработку запасов трудноизвлекаемой нефти. Он отметил слаженность работы подразделений «Газпром нефти» по геологии и разработке и по бурению и внутрискважинным работам, сообщается на сайте «Газпромнефть-Хантоса».